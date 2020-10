Tempête Alex : Macron confirme la signature de l'arrêté d'état de catastrophe naturelle

Venu apporter son soutien aux habitants traumatisés par les destructions causées par la tempête Alex, Emmanuel Macron a affirmé mercredi auprès des sinistrés que l'arrêté proclamant l'état de catastrophe naturelle avait été signé. Depuis Tende, localité touché par les crues, le chef de l'État a indiqué cet arrêté allait "permettre de déclencher les indemnisations".

"La Nation sera là, présente, dans la durée", a souligné Emmanuel Macron dans un message sur Facebook, mercredi matin. "Pleinement mobilisé dans l'urgence, l'État le restera demain, dans la phase de reconstruction. J'en prends l'engagement", a-t-il insisté quelques heures avant d'aller à la rencontre des habitants. "Les mesures annoncées seront à la mesure de la catastrophe, à la mesure aussi de la solidarité qui s'est déployée sur le terrain", a-t-il ajouté.

A Breil-sur-Roya les hélicoptères de la Sécurité Civile viennent chercher des stocks de vivres pour livrer les villages les moins accessibles. Emmanuel Macron est attendu ici avant 17h @Europe1#breilsurRoya#TempeteAlex06pic.twitter.com/htSbIWYyda — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) October 7, 2020

Dix jours pour déclarer le sinistre

L'état de catastrophe naturelle est une reconnaissance qui "peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens" déjà assurés par un contrat multirisques pour l'habitation ou l'automobile. "Les frais dits indirects (frais de relogement, perte de jouissance d'un bien...) restent à votre charge, sauf indication contraire dans votre contrat", indique le ministère de l'Économie sur son site.

Après la parution de l'arrêté au Journal officiel, les particuliers et les entreprises disposent "d'un délai maximum de 10 jours" pour déclarer le sinistre à leur assurance. "Il vous faudra faire une liste précise des dommages subis et des biens perdus ou endommagés. Joignez à votre déclaration des preuves de la valeur et de l'état de vos affaires : factures, photos... Conservez les objets endommagés, car ils seront examinés par l'assureur ou l'expert désigné", précise l'administration.

Un milliard d'euros de dégâts ?

Ces régions de montagnes offrent un paysage de désolation : des dizaines de maisons ont été englouties par les eaux ou éventrées, des ponts et des routes arrachées, les réseaux d'eau potable anéantis. Le coût de la reconstruction est estimé à un milliard d'euros, a indiqué le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier en se basant sur des chiffres du préfet.

Après sa visite à Tende, Emmanuel Macron doit se rendre en fin d'après-midi à Breil-sur-Roya et Saint-Martin-Vésubie, deux autres communes touchées par ces crues. Partout, hélicoptères, engins de chantier et secouristes s'activent pour désenclaver des villages et ravitailler les populations, raccorder l'électricité, apporter de l'eau potable. Le chef de l'Etat terminera sa visite en soirée par le centre opérationnel départemental installé à la préfecture à Nice.