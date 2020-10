Crues dans le Sud-Est : Éric Ciotti décrit "une scène d'horreur"

INTERVIEW

Il a vu les dégâts et reste choqué. Le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a survolé en hélicoptère ce samedi avec le Premier ministre Jean Castex son village natal de Saint-Martin-Vésubie, dans l'arrière-pays niçois. Un village de montagne dévasté par les crues qui se sont abattues ces derniers jours dans le Sud-Est de la France. Invité d'Europe Soir week-end, le député LR des Alpes-Maritimes raconte "une scène d'horreur". "Quand j'ai découvert la situation en survolant le village, qui est totalement inaccessible, j'ai eu un sentiment de sidération, un choc."

Un "théâtre de choc"

Pas moins de "66 maisons ont été emportées par les flots, et le cimetière, l'âme du village, a aussi été emporté", raconte Éric Ciotti. Des dégâts d'une telle violence sur ce petit village que l'élu évoque un "théâtre de choc" qui lui fait craindre, comme à Jean Castex, "un bilan encore plus lourd, au vue de la saignée dans le village". Pour l'heure, huit personnes officiellement disparues à cause de cette catastrophe naturelle qui touche le Sud-Est du pays. "C'est un drame humain qui plonge dans la détresse des milliers de personnes", juge encore le député LR, rappelant que 12.000 foyers sont privés d'électricité ce samedi soir dans le haut pays niçois.

Une situation de "crise majeure"

À Saint-Martin-Vésubie, "le Chamonix des Alpes-Maritimes" selon Éric Ciotti, il a plu plus d'un demi-mètre d'eau en quelques heures, soit "l'équivalent de six mois de précipitations dans les Alpes-Maritimes". "Tous les réseaux ont été emportés" : il n'y a pas de téléphone (fixe et portable), pas d'eau potable..."C'est une situation de crise majeure et inédite par son ampleur."