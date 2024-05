Crise migratoire à Mayotte : «Les Mahorais ont besoin d'aide», martèle Marie Guévenoux

Un texte très attendu par les élus et parlementaires mahorais. Le 17 mai prochain, Emmanuel Macron leur présentera le projet de loi constitutionnelle sur la suppression du droit du sol à Mayotte, qui avait été annoncée par Gérald Darmanin en février dernier. Il sera ensuite présenté en Conseil des ministres au mois de juillet. Un calendrier chargé, car l'île est confrontée à de nombreuses difficultés, entre flux migratoire venus des Comores, trafic de drogue, délinquance, difficulté d'accès à l'eau potable, habitat insalubre... La ministre déléguée chargée des Outre-Mer, Marie Guévenoux, était justement en déplacement à Mayotte ces derniers jours. Invitée d'Europe 1 Matin week-end, elle est revenue sur la situation sur l'île qui "ne peut laisser personne indifférent" : "les Mahorais ont besoin d'aide", martèle-t-elle.

"Il y a une attractivité de la nationalité et des titres de séjour à Mayotte"

"L'île, c'est 374 kilomètres carrés. Il y a 330.000 habitants à Mayotte, la moitié de la population a moins de 18 ans et est étrangère, la population a quadruplé sur les 20 dernières années, les services publics explosent", rappelle-t-elle au micro d'Europe 1. "Les élus de Mayotte veulent qu'on limite l'attractivité de l'île et nous demandent d'abroger le droit du sol à Mayotte de façon unanime. C'est ce que je suis venue leur confirmer".

Car sur place, les maternités sont surchargées et les demandes d'état civil explosent. Pour Marie Guévenoux, supprimer le droit du sol à Mayotte serait une manière de limiter l'attractivité de l'île. "Vous avez 11.000 naissances à Mayotte, 75% sont des mères étrangères, 42% des titres sont délivrés pour à des parents d'enfants français, contre 4% en Hexagone. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte, le droit du sol agit de la manière suivante : vous avez la possibilité d'acquérir la nationalité française à partir de 13 ans dès lors que vous êtes né sur le sol mahorais, y compris si vous êtes né de parents étrangers en situation irrégulière. Il y a une attractivité de la nationalité et des titres de séjour à Mayotte et c'est pour ça qu'on veut abroger ce droit du sol à Mayotte", conclut-elle au micro d'Europe 1.