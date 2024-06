Crise chez LR : le bras de fer juridique se poursuit entre Éric Ciotti les cadres du parti

L’exclusion d’Éric Ciotti prononcée mercredi était-elle légale ? Le président des Républicains la conteste et a saisi la justice qui doit se prononcer ce vendredi à 11 heures. En attendant, un nouveau bureau politique, tenus par les cadres du parti, s'est réuni pour confirmer l'exclusion d'Éric Ciotti. C'est par la justice qu’Éric Ciotti compte asseoir son statut de président, qu’il revendique plus que jamais.

Dans un communiqué publié jeudi soir, Éric Ciotti exprime toute sa confiance dans la justice et ne doute pas, dit-il, qu’elle le confirmera dans sa position de Président. Éric Ciotti affiche sa sérénité, et s’en prend, sur le plateau de Cyril Hanouna, à tous ceux qui souhaitent son exclusion. "Ils ont fait un putsch… Un quarteron de vieilles barbes à la retraite, qui ont toujours tout perdu. Sincèrement aujourd’hui, il faut tourner la page de ceux qui nous ont amené là où nous sommes", a-t-il fustigé sur le plateau de Touche pas à mon poste.

LR riposte

Jeudi midi, lors de son déjeuner avec Jordan Bardella, Éric Ciotti a négocié entre 70 et 80 circonscriptions pour des candidats à la double étiquette LR/RN, convaincu plus que jamais de la nécessité d’une union des droites. "On peut avoir Mélenchon à Matignon. Le seul qui puisse l’empêcher, c’est Jordan Bardella, avec nous, dans cette union des patriotes", a-t-il déclaré.

En face, la Commission Nationale d’Investiture du parti riposte et annonce avoir investi 200 candidats 100% LR. Le bras de fer juridique et politique se poursuit. Il devrait être tranché par la justice ce vendredi dans la matinée.