Corse : «Il faut aller vers une autonomie législative» de l'île, affirme Anne Hidalgo

Confronté à une flambée de violences en Corse après l’agression à la prison d'Arles du militant indépendantiste corse Yvan Colonna début mars, le gouvernement met sur la table, en pleine campagne présidentielle, la question de l’autonomie de l'île. Faut-il s'y résoudre ? Invitée au micro d'Europe 1, la candidate du Parti socialiste (PS) Anne Hidalgo a estimé qu'il devenait nécessaire de "donner des pouvoirs à des collectivités qui ont des statuts particuliers comme la Corse". "Il faut discuter et aller vers une autonomie législative", a-t-elle assuré.

La question de l'autonomie en jeu

"Cette crise, comme les autres, n'est pas gérée. On attend plus de dix jours pour qu'un ministre du gouvernement se rende en Corse pour essayer de rétablir le dialogue et de stopper ces violences qui ne sont pas acceptables", a-t-elle lancé sur Europe 1 mercredi. "Le gouvernement prouve qu'il est incapable de gérer", a-t-elle poursuivi.

Une volonté d'enjamber l'élection présidentielle

En déplacement ce mercredi en Corse, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a assuré dans les colonnes de Corse Matin, le gouvernement est prêt "à aller jusqu'à l'autonomie" de l'île. Une annonce fracassante pour la maire de Paris qui juge qu'il y a une "volonté d'enjamber l'élection présidentielle".

"La question corse n'est pas nouvelle", rétorque la candidate PS. "On nous raconte maintenant qu'on va se lancer comme ça, qu'on va annoncer l'autonomie, pour faire quoi ? Pour montrer qu'on est incapable de gérer ? C'est une façon de faire qui est extrêmement préoccupante", a-t-elle tonné.

Si Anne Hidalgo est favorable à une autonomie de l'île, elle précise que la Corse doit rester "dans la République".