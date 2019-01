Corruption des élus : 77% des Français jugent les moyens de lutte inefficaces

Les Français estiment 77% qu'on ne se donne pas "réellement et efficacement" les moyens de lutter contre la corruption des élus sous toutes ses formes, selon un sondage Ifop pour le site Projet Arcadie*, diffusé mercredi. Ils sont 18% à penser l'inverse, à savoir que les moyens de lutte sont réels et efficaces, et 5% ne se prononcent pas.

Une confiance pas rétablie malgré les mesures prises. Dans le même temps, deux tiers des sondés (67%) jugent que la situation ne s'est pas améliorée depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et ce malgré l'adoption dès sa première année de mandat de lois "pour la confiance dans la vie politique".

LREM et RN, deux partis inspirant la "confiance". De plus, 50% des Français déclarent ne faire confiance à aucun parti politique en matière de lutte contre la corruption des élus, selon cette étude commandée par Projet Arcadie, une base de données internet sur les parlementaires français. Les partis inspirant le plus confiance aux Français en la matière sont La République en Marche et le Rassemblement national (11% chacun). La France Insoumise arrive en troisième position (8%).

*Sondage réalisé par internet du 8 au 9 janvier auprès de 1.007 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 piboints.