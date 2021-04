Disparu des médias, Jean-François Delfraissy a-t-il été bâillonné par Macron ?

EDITO

Omniprésent dans les médias et habitué des prises de parole retentissantes, notamment lorsqu'il réclamait, en vain, un reconfinement début 2021, Jean-François Delfraissy est devenu un visage familier des Français au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Mais depuis quelques semaines, le président du Conseil scientifique se fait beaucoup plus rare. Sur Europe 1, notre éditorialiste Nicolas Beytout analyse les raisons de cette discrétion, et revient sur la relation de plus en plus fraîche entre le scientifique et Emmanuel Macron.

"Le président du Conseil scientifique ne parle plus. Sa dernière intervention publique remonte au 24 mars, au Sénat, pour une audition publique à laquelle il ne pouvait pas se soustraire. Mais comment expliquer ce silence ? Lui a-t-il été imposé ? L’hypothèse mérite d’être formulée.

Pour comprendre ce changement total d’attitude, il faut aller chercher du côté de sa relation avec Emmanuel Macron. Longtemps, elle a été forte, et longtemps, le chef de l’Etat s’est plu à mettre en avant la parole de Jean-François Delfraissy. Il y a un an, celui-ci avait plaidé, avec le Conseil scientifique et la plupart des médecins, pour quelque chose de terrible à assumer politiquement : l’enfermement de tout un pays. À l’évidence, la parole médicale a servi de caution, d’argument-choc pour passer cette première étape.

Désavoué fin janvier

C’est ensuite que la relation s’est dégradée. Le Conseil scientifique a continué à être très pro-confinement… mais pas le président. Déjà, le premier déconfinement est mal passé. À l’automne, le deuxième confinement, plus light, a provoqué pas mal de remous au sein même du Conseil scientifique. Et tout a basculé le 29 janvier dernier, lorsqu’Emmanuel Macron a décidé de passer outre tous les avis sanitaires et refusé le troisième confinement. La politique reprend alors au médical son pouvoir de décider, et fait savoir que ce ne sont pas les médecins qui gouvernent. Clairement, à ce moment-là, Jean-François Delfraissy est désavoué. Ni une, ni deux, il ferme ses canaux de communication.

L’Elysée affirme que la communication n'a pas été rompue avec l'hôte de l'Elysée. Mais c’est sûr que donner des avis à quelqu’un dont l’entourage vante l’immense connaissance épidémiologique et qui préfère se forger un point de vue par lui-même plutôt que de suivre vos recommandations, cela peut vite devenir lassant. Résultat, le médiatique professeur Delfraissy a disparu. Et quand le Conseil scientifique qu’il préside est obligé d’émettre un avis, comme sur l’organisation des élections régionales au mois de juin, il répond : "C’est une décision qui revient au politique, ne vous abritez pas derrière nous".

Le fonctionnement solitaire d'Emmanuel Macron

En fait, Jean-François Delfraissy a botté en touche, ce qui devrait au moins poser la question de son utilité à l’avenir. Pour le reste, cette affaire est une formidable illustration du mode de décision d’Emmanuel Macron, qui tout voir, absorbe tout, et une fois informé, tranche seul, le plus souvent en fonction de son instinct et en cherchant une troisième voie. Ça lui a souvent servi, mais l’histoire du quinquennat peut aussi réserver quelques mauvaises surprises."