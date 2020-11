INTERVIEW

C’est l’événement attendu du jour. Mardi soir à 20 heures, Emmanuel Macron prend la parole pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus et les restrictions qui l’accompagnent. Le chef de l’Etat devrait annoncer un allégement progressif du reconfinement. "On attend du président des perspectives sur plusieurs mois de sortie du déconfinement", a réclamé mardi sur Europe 1 Yannick jadot, eurodéputé et leader d'Europe Ecologie les Verts.

>> Plus d'infos à suivre...