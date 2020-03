Coronavirus : "Il faut que les soignants aient le matériel, c'est la priorité des priorités", estime Laurent Berger

INTERVIEW

Le bilan en France du coronavirus est désormais de 372 morts et près de 11.000 cas. Le Parlement a voté "l'état d'urgence sanitaire" dans la nuit. Le pays est en confinement depuis mardi, avec des déplacements dérogatoires conditionnés à la possession d'une attestation de sortie. "Restez chez vous", rappellent les soignants qui font face à l'afflux des patients contaminés. Dans les services hospitaliers ou dans les personnels soignants, on déplore un manque de masques de protections. ​Laurent Berger,​ secrétaire général de la CFDT, réagit vendredi sur Europe 1. Après la crise sanitaire, "il faudra tirer des enseignements", assure-t-il.

Le matériel pour les soignants : la priorité des priorités

"On a besoin d'un système de santé qui ne soit pas dans une logique budgétaire mais dans une logique de service à la population, en terme de santé, explique-t-il. Des politiques ont été menées en rationalisant les lits. C'était l'objectif 100% de remplissage, et si ce n'est pas le cas, cela voulait dire qu'il y avait trop de lits. On s'aperçoit qu'en cas de crise, on est en grosse difficulté. Et c'est pareil pour le matériel."

Néanmoins, "dans ce contexte inédit d'une épidémie grave, le moment présent doit être celui d'une forme d''union nationale" pour le secrétaire général de la CFDT. "L'heure est à faire face à ce que nous traversons. Il faut que les soignants aient le matériel absolument, c'est la priorité des priorités", estime Laurent Berger. "Il faut que les travailleurs qui sont à leur poste aient le matériel pour se protéger."

Respecter les consignes, se battre collectivement

"Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes en train de vivre une crise sanitaire extrêmement importante, et une crise économique et sociale qui va être très forte parce qu'on voit bien combien tous les secteurs sont impactés", affirme le leader de la CFDT. "Dans ces moments-là, il faut d'abord faire face, se battre collectivement, respecter les consignes."

"Il y a trop de gens, objectivement, qui tout à coup se mettent au sport... Ce n'est pas civique", dénonce Laurent Berger. "Et ensuite, nous ferons le bilan, il faudra inventer un nouveau mode de développement, investir davantage dans nos services publics. Mais ce sera le temps d'après".