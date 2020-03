Coronavirus : Emmanuel Macron s'exprimera sur de nouvelles mesures ce soir à 20 heures

Emmanuel Macron s'exprime lundi à 20 heures sur les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus qui s'étend, a indiqué l'Elysée. Le chef de l'Etat devrait annoncer les mesures qui seront décidées lors d'un déjeuner avec les membres du Conseil de défense, a précisé l'Elysée.

Un éventuel report des élections municipales ?

Le président de la République pourrait évoquer notamment d'éventuelles mesures de confinement, sur lesquelles s'interrogent les Français, alors que le bilan de l'épidémie a grimpé dimanche à 127 morts et 5.423 cas confirmés en France. Selon les informations d'Europe 1, un système dans lequel les sorties seraient autorisées dans la journée et interdites le soir est envisagé par l'Elysée et pourrait faire intervenir l'armée.

Emmanuel Macron doit également trancher sur le maintien ou non du second tour des élections municipales. Le chef de l'Etat avait pris la parole jeudi soir pour annoncer la fermeture des établissements scolaires et expliquer aux Français la gravité de la crise sanitaire.