Coronavirus : Macron réunit lundi midi un déjeuner "en format Conseil de défense"

Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit lundi midi un déjeuner en format "Conseil de défense" sur le sujet du coronavirus. Il sera similaire à celui de jeudi dernier avec la présence des ministres de la Santé, de l'Economie, de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice. Initialement prévu lundi soir, le déjeuner a été avancé face à l'urgence de la situation sanitaire. Les ministres et le président évoqueront la situation électorale et sanitaire.

Selon plusieurs sources proches du gouvernement, des mesures de confinement total pourraient être annoncées mardi soir.

Entretiens européens

Le chef de l'Etat devait également s'entretenir à 10 heures avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, la chancelière Angela Merkel et le président du Conseil Charles Michel pour discuter d'un éventuel contrôle renforcé aux frontières européennes, avant la visioconférence des leaders G7 à 15 heures.