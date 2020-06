Convention citoyenne : "150 personnes, ce n'est pas 65 millions de citoyens", nuance Woerth

INTERVIEW

Quel regard la droite porte-t-elle sur les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, dont les 150 membres, tirés au sort, ont été reçus lundi à l'Elysée par Emmanuel Macron ? Invité mardi d'Europe 1, le député́ LR de l'Oise Eric Woerth a nuancé sa légitimité. "150 personnes, ce n'est pas 65 millions de citoyens", estime-t-il.

"Il sont réunis légitimement", reconnaît-il, avant de rappeler que les membres de la Convention ne sont pas élus. Or, ajoute-t-il, "la légitimité, c'est l'élection". De plus, dit-il encore, des experts "ont aussi orienté les choix des uns et des autres". Pour Eric Woerth, le président de la République a d'ailleurs "eu raison" d'écarter la taxe de 4% sur les dividendes et la limitation à 110 km/h sur autoroutes.

"La nomination n'est pas pareil que la désignation par le scrutin"

L'ancien ministre défend l'existence "de phases de consultation et d'interrogation" autour de la démocratie représentative. Mais, précise-t-il, "il ne faut pas confondre tout. La nomination, ce n'est pas pareil que la désignation par le scrutin". Or, il regrette particulièrement la forte abstention qui a marqué le scrutin des municipales.