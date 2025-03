Dans l'émission "On marche sur la tête", Gauthier Le Bret a rappelé mercredi qu'Elisabeth Borne avait été "celle qui a réussi à porter deux réformes compliquées" lors de son passage à Matignon, sous Emmanuel Macron. Il a également dressé un constat de ce que cette dernière entreprend actuellement à la tête du ministère de l'Education nationale.

Borne "détricote" tout ce qu'a fait Attal

Lors d'un débat autour de celui ou celle qui aurait été le/la plus influent(e) ces dernières années, le chroniqueur a pointé qu'Edouard Philippe, cité dans la discussion, a "reculé sur les retraites à cause du Covid". Ce dernier a néanmoins concédé que ce mandat avait été un "mandat de crise", marqué par les gilets jaunes et la crise sanitaire.

Pour Gauthier Le Bret, la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche "détricote" cependant "tout ce qu'a fait Gabriel Attal", mentionnant "la réforme du brevet" ou le débat sur le raccourcissement des vacances d'été, "comme si c'était la priorité", a déploré ce dernier.