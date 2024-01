«Assez sinistres», «cap pour 2024»... Les réactions de la classe politique après les vœux d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a promis de faire de 2024 une "année de détermination" et de continuer à "agir" malgré les difficultés qui s'accumulent, lors de ses voeux où il a célébré les "fiertés françaises" attendues, des JO à la réouverture de Notre-Dame. En revanche, le président n'a pas fait d'annonce politique concrète, ce que n'a pas manqué de lui reprocher l'opposition. À gauche comme à droite, les opposants du président dénoncent surtout un exercice d'autosatisfaction de la part du chef de l'État.

"J'ai trouvé ses vœux assez sinistres. Il y a comme un parfum de fin de règne. Les mots s'enchaînent. Il n'y a pas de tendresse pour les Français, pas de compassion, pas d'espérance. La France est déchirée par les conflits sociaux, meurtrie par les attentats terroristes, humiliée quand des voyous tiennent des quartiers. Je pense que le président est vraiment dans un déni de réalité. Et c'est sûrement pour ça que les Français ne lui font plus confiance aujourd'hui", rapporte Guilhem Carayon, porte-parole du parti Les Républicains.

Un nouveau rendez-vous en janvier

Au contraire, dans les rangs de la majorité, certains martèlent qu'Emmanuel Macron a dessiné un chemin pour 2024 et que le président devrait le préciser dans les jours qui viennent : "Je pense qu'il a tracé un cap pour 2024, mais il me semble qu'au mois de janvier, il devra dire comment nous devons faire. Parce que le vrai débat derrière, c'est comment on va continuer à réformer ce pays pour l'intérêt des Français et avec quelle majorité. Et je pense que ça sera l'objet de son allocution de janvier ou début février", estime le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal.

Emmanuel Macron a effectivement promis un rendez-vous avec la nation en ce mois de janvier. Alors que l'hypothèse d'un remaniement agite la majorité, l'entourage du président confirme qu'il n'y aura pas de conseil des ministres cette semaine. La prochaine réunion du gouvernement à l'Elysée aura lieu le 10 janvier.