Emmanuel Macron candidat à la présidentielle ? La date de son annonce se précise

Dans les couloirs du palais de l'Elysée, on ne parle plus que de ça. Alors que la campagne présidentielle bat son plein, Emmanuel Macron n'est toujours pas dans les rangs des candidats. La question est : quand et où Emmanuel Macron annoncera-t-il sa succession ? L'horizon se dégage pour le Président et son entourage. Nombreux sont ceux qui ont le sourire ce mardi. La candidature de Macron, ce n'est plus qu'une question de jours, glisse-t-on dans les couloirs du palais présidentiel.

Une annonce en amont du Salon de l'Agriculture

Il se murmure que le chef de l'Etat devrait faire sa grande annonce la semaine du 21 février. Un moment qui ne sera pas choisi au hasard. En effet, Emmanuel Macron attend le moment parfait pour s'adresser aux Français. Il est assez peu probable qu'Emmanuel Macron se déclare cette semaine car il a un rendez vous important jeudi et vendredi à Bruxelles et le sommet Union européenne-Afrique où devrait être précisée la nouvelle stratégie de la France au Sahel.

Après ce sommet, il aura tout le luxe de choisir son moment. Dans la Macronie, on dit qu'il devrait se présenter juste avant le Salon de l'Agriculture. Un Salon qu'Emmanuel Macron inaugurera le 26 février. Une hypothèse qui n'est pas du tout écartée au Palais de l'Elysée.