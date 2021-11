Congrès LR : dernier jour pour le dépôt des 250 parrainages, où en sont les candidats ?

Est-ce la fin du début ou le début de la fin ? Les six candidats à l'investiture du parti Les Républicains (LR) pour la présidentielle ont jusqu'à ce soir pour déposer les 250 parrainages nécessaires pour valider leur participation au congrès organisé par le parti le 4 décembre. A la clef : la candidature LR à la présidentielle. Il s'agit de la dernière étape avant le lancement officiel de la campagne pour l'investiture.

Denis Payre écarté de la course à l'investiture LR

Avant d'organiser les débats télévisés, le parti avait tenu à valider toutes les candidatures. L'objectif étant d'avoir des prétendants suffisamment légitimes pour représenter le parti sur la ligne de départ. Parmi les six candidats déclarés, seul Denis Payre n'a pas réussi à rassembler les 250 parrainages nécessaires à la validation de sa candidature. L'entrepreneur s'en est d'ailleurs pris ouvertement à la direction des Républicains, coupable selon lui d'avoir fait barrage à sa candidature.

Tous les autres ont rassemblé a minima 250 signatures dans 30 départements différents. C'est pile la moitié de ce qu'il faut pour se présenter à l'élection présidentielle. Un gage de crédibilité et d'un certain ancrage local, mais aussi et surtout l'occasion de montrer l'influence supposée de chacun au sein du parti.

La semaine dernière, Xavier Bertrand en a fièrement déposé 427. Michel Barnier, lui, a attendu la date limite pour en recueillir le plus possible et devrait en rendre ce matin plus de 500, tandis que Eric Ciotti en cumule, lui, 400. Une simple guerre d'affichage puisque le parti cessera de compter dès lors que les 250 premiers parrainages auront été atteints.