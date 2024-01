Conférence de presse d'Emmanuel Macron : à qui profitera la baisse d'impôts promise en 2025 ?

C'est le leitmotiv de l'État depuis quelques années : baisser les impôts, notamment pour la classe moyenne. Lors de sa conférence de presse tenue ce mardi, Emmanuel Macron a tenu à rappeler l'engagement du gouvernement à réduire la pression fiscale. Le chef de l'État a ainsi souligné qu'une baisse de deux milliards d'euros d'impôts aura lieu prochainement.

Une annonce qui ne surprend personne néanmoins puisque le président l'avait déjà promise après la crise des retraites. Mais après une longue attente et surtout beaucoup de retard, une année a été enfin avancée : 2025. Reste à savoir maintenant le contour exact que prendra ce cadeau fiscal, notamment avec une question centrale : à qui cette baisse d'impôts sera-t-elle exactement destinée ?

Mieux rémunérer le travail des Français

Car pour l'heure, la définition des classes moyennes que veut chouchouter l'exécutif doit encore être précisée. Lors de cette conférence, Emmanuel Macron a également amorcé l'acte II de la réforme du marché du Travail. Pour le président, c'est simple : le travail doit payer plus. Cet acte II doit inciter à la création ou à la reprise d'un emploi. Pour y arriver, le chef de l'État veut simplifier et favoriser encore un peu plus la formation, la flexibilité et la mobilité des salariés qui le souhaitent.

Les fonctionnaires ne sont pas en reste puisqu'une réforme de la fonction publique, déjà dans les tuyaux, va voir le jour. Objectif selon le chef d'État : renforcer la rémunération au mérite. Mais après les nombreuses annonces du Président, c'est au gouvernement maintenant d'apporter les précisions pour leur mise en œuvre.