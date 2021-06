Comment Macron veut se relancer après l'échec des régionales

ANALYSE

Le patron du MoDem François Bayrou évoque un "coup de semonce très important pour la majorité". Avec un score national de 7% et aucune région remportée, les élections régionales de dimanche sont un échec cuisant pour Emmanuel Macron, son mouvement et ses alliés. Et un avertissement, alors que la présidentielle de 2022 approche. Le président de la République, qui va dès lundi défendre son action en matière économique en visitant une usine de batteries électriques à Douai, dans le Nord, a donc déjà commencé à tirer les enseignements du scrutin.

Relancer LREM

Emmanuel Macron est conscient que son parti La République en marche ne fonctionne pas. Le mouvement ressemble plus à une petite armée de "cliqueurs", comme l’a qualifié le sénateur François Patriat, qu’à une véritable force militante.

Face à ce constat, plusieurs noms, dont celui du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui a fait un sans-faute à son poste, sont évoqués pour remplacer Stanislas Guerini, l'actuel délégué général du mouvement.

Remanier son gouvernement

Le chef de l’État a l’intention de remanier son gouvernement autour du 5 juillet. Ce remaniement prendra la forme d'un "réajustement technique", selon l’Élysée, pour faire sortir une petite dizaine de ministres jugés fatigués ou tout simplement pas au niveau. Par ailleurs, Emmanuel Macron est conscient qu'un telle modification de l'équipe gouvernementale aura peu d’impact dans l’opinion publique.

Continuer à réformer

Enfin, Emmanuel Macron veut montrer qu’il gouverne jusqu’au bout. Selon plusieurs de ses proches, le président de la République pourrait bien créer la surprise en annonçant un symbole : faire adopter la réforme des retraites avant 2022. Un pari audacieux… Mais Emmanuel Macron sait que s’il ne surprend pas, il ne parviendra pas en 2022 à recréer l’enthousiasme des premiers jours.

L'hôte de l'Élysée va continuer d'occuper le terrain dès cette semaine, avec un calendrier très chargé : des interventions, des sorties, des invitations, essentiellement sur le thème économique et social, là où il est fort, donc. Sauf que, désormais, la bataille va davantage se dérouler sur les thèmes de la sécurité et du régalien, là où il est plus faible.