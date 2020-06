Comment est élu le maire de Paris

DÉCRYPTAGE

On ne vote pas à Paris, Lyon et Marseille comme dans le reste du pays. Depuis 1982, ces trois villes disposent d'un mode de scrutin particulier. A la manière des élections présidentielles américaines - où les Américains élisent un collège de grands électeurs -, les Parisiens ne votent pas directement pour un candidat mais pour des conseillers d'arrondissement. Hormis dans les arrondissement où elles étaient candidates, personne n'a voté directement pour Anne Hidalgo, gagnante du second tour des élections municipales dimanche, Rachida Dati ou Agnès Buzyn. Explications.

20 arrondissements, 503 élus, 163 conseillers de Paris

Paris est découpée en vingt arrondissements. La nouveauté de cette édition 2020 est qu'à l'occasion du vote, ces derniers deviennent 17 secteurs électoraux, les quatre premiers arrondissements étant regroupés pour former le secteur "Paris Centre". Pendant la campagne, les candidats portent une liste dans chaque secteur. Ainsi, les habitants de chaque arrondissement votent pour élire leurs conseillers siégeant au Conseil de Paris. Le nombre de conseillers par arrondissement varie à chaque élection, en fonction de sa population.

Au total, Paris recense 503 élus : 163 conseillers de Paris et 340 conseillers d'arrondissement. Ils sont élus pour six ans. Chaque arrondissement, envoie de 3 à 18 élus au Conseil de Paris, relatif à son nombre d'habitants. Les premiers élus de chaque liste siègent au Conseil de Paris. C'est le 15e arrondissement - le plus peuplé - qui a le plus d'élus : 54, dont 18 au Conseil de Paris. A l'inverse, le 6e arrondissement, le moins peuplé de la capitale, ne compte que 13 élus, dont 3 conseillers de Paris.

Le maire de Paris élu avant les maires d'arrondissement

A l'échelle d'un secteur, une liste recueillant la majorité absolue l'emporte dès le premier tour. Dans le cas où un second tour devrait se dérouler, toute liste ayant dépassé les 10% peut participer. Celle qui arrive en tête à l'issue du second tour obtient d'office la moitié des sièges de conseillers d'arrondissement. Les sièges restants sont quant à eux attribués à la proportionnelle.

Sitôt les résultats définitifs, place à l'élection du maire de Paris, qui se tient dans la semaine qui suit le second tour. Les 163 nouveaux conseillers de Paris se réunissent à l'Hôtel de ville pour l'élection. C'est un vote à la majorité absolue, ce qui signifie qu'il faut obtenir le soutien d'au moins 82 conseillers. Sans majorité absolue à l'issue des deux premiers tours, un troisième tour est organisé à la majorité relative. Vient ensuite l'élection des maires d'arrondissement, élus huit jour après l'élection du maire de Paris.