Christine Albanel, plume de Jacques Chirac : "Le discours du Vel' d'Hiv, historique au-delà même de ce que nous pensions"

Longtemps, elle a eu à charge de traduire ses pensées en paroles. Christine Albanel été la plume de Jacques Chirac durant une partie des années passées à la mairie de Paris, pendant la première cohabitation et au début de son premier mandat présidentiel. Elle est notamment à l’origine du discours du Vel' d’Hiv, prononcé le 16 juillet 1995, et dans lequel le président de la République reconnait pour la première fois la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs.

"J’ai écrit ces mots, j’ai traduit la conviction et la volonté de Jacques Chirac de les prononcer et c’est devenu un discours historique, au-delà même de ce que nous pensions au moment où il a été écrit", raconte, au micro de Matthieu Belliard sur Europe 1, l’ancienne ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy. "Jacques Chirac savait très bien que c’était un discours extrêmement important. Mais il est difficile de savoir quand quelque chose prend vraiment une dimension historique", relève Christine Albanel.

Elle salue également "le courage pour Jacques Chirac de le dire, parce qu’il tranchait avec une tradition gaullienne". Avec ce discours, Jacques Chirac a rompu un tabou entretenu tout au long de la Cinquième République, jusque sous François Mitterrand, et renvoyant au régime de Vichy, considéré comme illégitime, la responsabilité d’une partie de la déportation des Juifs de France.

Autre discours fameux de Jacques Chirac écrit par Christine Albanel : celui prononcé au soir de la mort de François Mitterrand. "Pour Jacques Chirac, c’était l’hommage à un adversaire. Ils s’étaient combattus. Il y avait eu entre eux une cohabitation plutôt sportive, pas spécialement commode", rappelle-t-elle. "Pour Jacques Chirac, c’était aussi un moment de transmission. C’est peut-être en prononçant cet hommage qu’il s’est vraiment senti président de la République", analyse-t-elle.

Et une phrase de ce discours - "Le président Mitterrand […] donne le sentiment d'avoir débordé sa propre vie" - pourrait aujourd’hui s’appliquer à Jacques Chirac, selon Christine Albanel. "Dans le discours de Jacques Chirac, il y avait toute une partie sur le fait que François Mitterrand était passionné. Il fait partie de ces hommes politiques qui ont vécu plusieurs vies, qui ont traversé un tas d’épreuves, qui ont réussi parfois à renaître de leurs cendres. En ça, il y a cette idée de vie qui déborde. Pour moi, ça s’applique beaucoup à Jacques Chirac."

