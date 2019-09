PODCAST. Découvrez "Chirac, une histoire française", notre série événement

PODCAST

Il n’était plus apparu en public depuis plusieurs années mais son destin a épousé pendant des décennies celui de la France, de la Corrèze à l’Elysée. L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort à l'âge de 86 ans.

Qui était Jacques Chirac dans l'intimité ? A quel point-a-t-il façonné le destin de la France ? Quelles crises l'ancien président a-t-il dû surmonter ? Pour notre podcast événement "Chirac, une histoire française" , Europe 1 Studio a sélectionné les meilleurs récits, témoignages, analyses et archives.

Découvrez par exemple l'enfance et l'ascension politique de Jacques Chirac racontées par Christophe Hondelatte dans un récit en trois parties, revivez les émeutes dans les banlieues en 2005 et la crise du CPE l'année suivante avec l'analyse d'Olivier Duhamel, et réécoutez les décryptages de la rédaction d'Europe 1 et nos meilleures archives.