Chômage, insécurité, immigration : ce qui préoccupe les Français à la veille de la présidentielle

Qu'est-ce qui préoccupe les Français à la veille de l'élection présidentielle ? Une étude menée auprès de 10 000 par le CEVIPOF, centre de recherches politiques de Science Po, et l'institut de sondage OpinionWay, tente de répondre à cette question. Les résultats de l'enquête évoquent une France qui aspire à la justice sociale, à l'égalité et à la sécurité . Pour Europe 1, Bruno Cautrès, chercheur au CEVIPOF et CNRS, analyse les aspirations des Français pour leur avenir.

Une demande d'égalité

Sur les questions économiques, les chiffres notent une demande d'égalité et de protection sociale de la part de l'Etat. Ainsi, ils sont près de 73 % à penser que l'économie actuelle profite principalement aux grands patrons en dépit de ceux qui travaillent. Si la majorité des sondés se sentent lésés par le patronat de leur pays, ils sont également nombreux, 63 %, à penser que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le souhaitaient. Pour Bruno Cautrès, ces résultats manifestent une "perception de la société française, comme une société injuste, qui ne rétribue pas le mérite" analyse le chercheur au micro d'Europe 1.

Un besoin de sécurité

Au sujet des questions de sécurité, les résultats sont plus unanimes. D'après l'enquête, 63 % des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France et 61 % pensent que l'islam représente une menace pour la République. " Ces indicateurs sont en hausse, ce sont des tendances qui ne cessent d'augmenter " estime Bruno Cautrès. Néanmoins, ils sont seulement 28 % à juger que la France doit se fermer aux autres pays sur le plan économique.

Selon le chercheur, ces résultats témoignent d'un paradoxe qui habite la société française : "on parle de la droitisation de la société française, incontestable sur la sécurité. Mais en même temps, il coexiste dans l'esprit des Français une forte demande d'égalité et de justice sociale" relève le chercheur.

Aucun candidat ne parvient à se distinguer

Pour la présidentielle, aucun candidat ne parvient à réunir toutes ces tendances dans son programme rapporte l'universitaire. " Il existe une demande d'ordre, de sécurité, de justice sociale et d'égalité. Mais tout le monde n'a pas la même vision de ce que veut dire une société juste" conclut Bruno Cautrès.