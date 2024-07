Choix pour Matignon : François Ruffin se lamente de la «nullité» de la gauche

Nathalie a déchiré sa carte d'électrice. Contre la Macronie. Et contre la gauche, parce qu'elle se sent trahie. Par des partis qui ne veulent pas gagner, pas faire gagner les gens.



Alors, pour les Nathalie, on va essayer quelque chose : « Gagner! »



Rendez-vous le 31 août à… pic.twitter.com/VBY1dTvTZQ