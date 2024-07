Assemblée : les anciens frondeurs de LFI rejoignent le groupe écologiste

Les cinq anciens députés "frondeurs" de La France insoumise - Clémentine Autain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, François Ruffin et Danièle Simonnet - siégeront dorénavant avec le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a appris l'AFP lundi auprès de Clémentine Autain et Cyrielle Chatelain.

"Nous avions un objectif commun de création d'un groupe plus large avec les députés communistes et ultramarins. Ce projet n'a pas pu voir le jour et nous remercions les députés écologistes et Génération.s de nous accueillir chaleureusement", a déclaré Clémentine Autain. "Nous serons ensemble des agents fédérateurs de l'union des gauches et des écologistes, indispensable pour construire des majorités dans le pays", a ajouté la députée de Seine-Saint-Denis.

Accueil à l'unanimité

L'ancienne présidente du groupe écologiste et favorite à sa propre succession, Cyrielle Chatelain, a confirmé à l'AFP que ses députés avaient voté à l'unanimité dans la matinée pour accueillir dans leurs rangs les cinq anciens élus insoumis. Le nom du nouveau groupe n'a pas encore été arrêté, précise-t-elle.

Alexis Corbière, Hendrik Davi et Danièle Simonnet faisaient partie des "purgés", ces députés LFI sortants non réinvestis pour les législatives par le mouvement de gauche radicale, qui a notamment dénoncé un manque de "loyauté". Leurs camarades "frondeurs" Clémentine Autain et François Ruffin, qui dénonçaient comme les purgés un manque de démocratie en interne, ont pour leur part acté leur rupture avec La France insoumise pendant ces élections.

Les insoumis frondeurs exclus du parti

Avec Raquel Garrido, qui n'a pas été réélue en Seine-Saint-Denis face à un candidat LFI officiel, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Hendrik Davi et Danièle Simonnet ont lancé la semaine dernière leur propre mouvement, l'Association pour une république écologique et sociale, l'Aprés.

LFI a annoncé dans la foulée que son "Comité de respect des principes" a "décidé de prononcer l'exclusion de la France insoumise des personnes ayant rejoint l'Aprés". Clémentine Autain a confirmé que elle et les fondateurs de l'Aprés avaient bien été notifiés de cette exclusion.