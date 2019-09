Chirac élu président au soir du 7 mai 1995 : "le point d'orgue de tout ce qu'il a fait", estime Jacques Toubon

INTERVIEW

Jacques Toubon était un ami proche de Jacques Chirac, mort jeudi à l'âge de 86 ans. Un collaborateur également. Les deux hommes se sont connus dès les années 1960, puis à la mairie de Paris. En 1995, alors que Jacques Chirac vient d'être élu président de la République, Jacques Toubon est nommé ministre de la Justice du gouvernement d'Alain Juppé. Au micro d'Europe 1, il revient sur le souvenir le plus fort qu'il garde de l'ancien président.

"Vous l'avez fait"

Au-delà d'un ami, Jacques Toubon a été un compagnon fidèle. Lors de la lutte fratricide contre Édouard Balladur pour la présidentielle de 1995, il est l'un de ceux, comme Alain Juppé ou encore Philippe Séguin, qui n'a pas trahi Jacques Chirac. Son souvenir le plus fort de l'ancien président reste encore lié à cette période. "Le 7 mai 1995, nous étions sept ou huit, réunis dans son bureau et vers 18 heures nous avons su qu'il avait gagné. Je me souviens m'être approché de lui, je lui ai entouré les épaules avec mon bras et je lui ait dit : 'vous l'avez fait'", se remémore Jacques Toubon. "C'est la chose qui m'émeut encore le plus aujourd'hui", confie-t-il.

"Un humaniste français"

Alors que Jacques Chirac est mort jeudi et qu'il a marqué la vie politique française pendant plus de 40 ans, Jacques Toubon estime que ce 7 mai 1995 est "le point d'orgue de tout ce qu'il a fait avant, et après". Au micro d'Europe 1, l'actuel défenseur des droits garde en mémoire le souvenir d'un "humaniste français", un homme "à la fois charismatique et secret".

Jacques Chirac sera inhumé lundi au cimetière du Montparnasse à Paris, auprès de sa fille Laurence. L'inhumation devrait avoir lieu dans un cadre strictement privé et interviendra après une cérémonie religieuse, dans l'église Saint-Sulpice à Paris.