Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse

L'ancien président Jacques Chirac, décédé jeudi, sera inhumé au cimetière du Montparnasse, à Paris, auprès de sa fille Laurence, a indiqué la famille vendredi. L'inhumation devrait avoir lieu lundi dans un cadre strictement privé, a indiqué le gendre de l'ex-chef d'Etat, Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, fille de l'ancien président. Selon le souhait de son épouse Bernadette, Jacques Chirac sera inhumé dans le caveau où repose déjà leur fille aînée Laurence, décédée en 2016, a précisé Frédéric Salat-Baroux.

Dimanche, en début d'après-midi, un hommage populaire à l'ancien président sera organisé dimanche en début d'après-midi aux Invalides, en présence de la famille. Les modalités de l'hommage aux Invalides, "souhaité par la famille", "seront fixées dans la journée", a précisé l'Elysée.

Cet hommage aux Invalides est lié à "la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français. Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir" se recueillir auprès de son cercueil, a ajouté le gendre de Jacques Chirac. Une journée de deuil national a été décrétée lundi et un service solennel sera rendu ce jour-là à 12H00 dans l'église Saint-Sulpice à Paris.

Écoutez "Chirac, une histoire française"

Europe 1 revient dans un podcast évènement intitulé "Chirac, une histoire française" sur la vie et la carrière de Jacques Chirac, 22e président de la République à travers des analyses, des récits et des témoignages puisés dans nos archives et produits par la rédaction d'Europe 1.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast en cliquant ici