Chasse : que proposent les candidats à la présidentielle

Un accident de chasse entraînant la mort d'une randonneuse de 25 ans le 19 février, après une avoir reçu une balle perdue, a relancé le débat sur cette pratique. Les candidats à l'élection présidentielle se sont saisis de la question : certains sont montés au créneau pour réclamer de nouvelles réglementations quand d'autres ont renouvelé leur soutien aux chasseurs de France. Les différents candidats sont invités à s'exprimer sur la question ce mardi lors du Congrès national de la Fédération Nationale des Chasseurs.

Anne Hidalgo

La candidate PS ne s'est pas exprimée directement sur le sujet mais a fait valoir par le biais de sa porte-parole Carole Delga son refus de s'aligner sur la position de Yannick Jadot. "Ce que nous incarnons avec Anne Hidalgo, c'est l'écologie du faire [...] et pas celle du diktat ou l'interdiction [...] Quand j'entends que (Yannick Jadot) souhaite interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances, nous ne sommes pas d'accord", a affirmé sur France bleu la présidente de la région Occitanie.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, qui ne s'est pas non plus clairement exprimé sur le sujet, laisse son quinquennat parler pour lui et qualifie la chasse de "mode de vie". Le bilan des cinq dernières années est en effet très favorable aux chasseurs. Ce dernier a notamment ouvert la possibilité de chasser plus d'espèces et a également fait baisser le prix du permis de chasse, le faisant passer de 400 euros à 200 euros.

Éric Zemmour

Pour le candidat de Reconquête!, la chasse est un "pilier" de la Nation et il refuse que "qui que ce soit interdise de chasser", comme de pêcher. "Vous avez des techniques ancestrales qu'il faut conserver et transmettre. Les vrais écologistes, c'est vous, pas les citadins qui veulent des biches comme dans Bambi", a lancé Éric Zemmour lors du "grand oral" devant le Mouvement de la ruralité.

L'ancien journaliste souhaite également la création d'un ministère de l'Agriculture, incluant la chasse ou encore la pêche et la forêt.

Fabien Roussel

De son côté le communiste Fabien Roussel détonne à gauche et défend les chasses traditionnelles. Elles sont "exercées par peu de monde et ne se transmettent pas", a expliqué le candidat PCF. "Il y a un sens de l'histoire qui fait que petit à petit, ces pratiques vont disparaître naturellement, et donc il faut laisser faire la vie".

Il a expliqué ne pas partager le courant "anti-chasse" d'une partie de la gauche, mettant en avant sur Franceinfo le fait que les chasseurs ainsi que la Fédération de chasse "participent beaucoup à l'entretien, la préservation des pâtures avec les agriculteurs."

Jean Lassalle

Le candidat du parti Résistons revendique quant à lui un attachement profond à la chasse et défend cette pratique. Il considère qu'il s'agit d'une "partie du patrimoine national". "Quand on ne remet plus ses pas sur une sente, sur un sentier, on n'a pas les mêmes vibrations, on est passé de la sensibilité à la sensiblerie", a-t-il expliqué au site chassons.com pour justifier l'incompréhension et l'opposition à cette pratique de certains politiques.

Jean-Luc Mélenchon

Sur la question de la chasse, le candidat des Insoumis rejoint Yannick Jadot sur l’interdiction de cette pratique le week-end et lors des vacances scolaires. "Il faut que la chasse ne soit pas possible le week-end et pendant les vacances scolaires, parce que c'est là que le risque serait le plus grand", a jugé Jean-Luc Mélenchon sur France 3. Il souhaite également interdire la chasse à courre, le déterrage ou encore les combats de coqs et spectacles incluant des animaux sauvages.

Marine Le Pen

Pour Marine Le Pen, la tonalité est la même que pour Valérie Pécresse. "Je considère que la chasse est une tradition ancestrale et qu'elle doit être maintenue", a-t-elle notamment déclaré.

"Il faut trouver le moyen pour que les promeneurs et les chasseurs puissent, en toute sécurité, profiter de notre domaine qui est extraordinaire", a affirmé Marine Le Pen sur France Inter. "Si ce ne sont pas les chasseurs -qui régulent la faune- ce sera des fonctionnaires avec des fusils qui le feront."

Valérie Pécresse

Pour la candidate LR à l'élection présidentielle, la chasse est une tradition en France. "On n'entrave pas la pêche et la chasse, qui sont des libertés issues de la Révolution", a-t-elle souligné lors d'une rencontre avec le Mouvement de la ruralité, l'ancien parti Chasse, pêche, nature et traditions.

"Interdire la chasse le week-end, ce serait interdire la chasse tout court. Mais en revanche, on peut tout à fait organiser la cohabitation dans les zones les plus urbaines entre chasseurs et promeneurs, c'est ce qu'on fait dans ma région", a déclaré Valérie Pécresse sur France Inter. Elle préconise en effet des jours sans chasse dans les réserves naturelles.

Yannick Jadot

Le candidat EELV Yannick Jadot, qui a révélé ne pas être convié à ce congrès, est celui qui va le plus loin. Il propose en effet que les accidents de chasse soient davantage réprimés et que le permis de chasse soit renouvelé tous les cinq ans. Il souhaite également mettre fin à l’agrainage et à la chasse à enclos. Mais sa mesure la plus emblématique sur cette question est l'interdiction de la chasse le week-end ainsi que pendant les vacances scolaires.

Le candidat écologiste a également affirmé vouloir interdire totalement la chasse à courre, comme celle d’espèces menacées. Il souhaite aussi, s’il est élu président, la création d'un ministère du bien-être animal et "doubler le prix -du permis de chasse- puisqu'il a été baissé de moitié par le gouvernement".

