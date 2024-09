«C'est la femme la plus puissante de France» : le gouvernement Barnier soumis à l'avis de Marine Le Pen, estime Marie-Hélène Thoraval

Quel gouvernement Michel Barnier pourra-t-il construire ? Après avoir été nommé Premier ministre, le septuagénaire s'attèle à construire un nouveau gouvernement avec un objectif : ne pas être censuré par l'Assemblée nationale. Car Michel Barnier se trouve sur une ligne de crête, devant à la fois convaincre les oppositions de l'intérêt de sa composition tout en assurant une ligne politique claire.

Invitée ce mardi matin, la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval estime que la situation est particulièrement complexe. "Je pense que le Premier ministre est devant une situation sur laquelle, si je comprends bien, son premier objectif, c'est d'éviter la censure. Donc, je ne suis pas certaine que les élus de terrain ou les personnalités comme la mienne, eh bien soit un facteur qui lui permette d'éviter cette censure", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"Elle n'a jamais eu autant de pouvoir d'influence"

"C'est son principal souci, parce que aujourd'hui, il suffit de regarder la répartition de l'Assemblée nationale", c'est Marine Le Pen. "La femme la plus puissante de France, j'ose le dire, c'est Marine Le Pen. Elle n'a jamais eu autant de pouvoir d'influence. Elle représente 11 millions d'électeurs et finalement, son niveau d'influence lui a été donné par les manœuvres politiques qui ont été opérés entre le premier et le second tour", poursuit-elle, estimant que "c'est cette forme de front républicain qui lui a donné ce niveau d'influence".

Et elle l'assure : c'est la cheffe des députés du Rassemblement nationale qui assurera la validation ou non du nouveau gouvernement Barnier, qui devrait être présenté en fin de semaine.