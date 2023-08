Ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron à Bormes-les-Mimosas

ANALYSE

À cinq jours du conseil des ministres de la rentrée, Emmanuel Macron est sorti de sa pause estivale ce jeudi soir. Le président a participé, comme chaque année, aux commémorations du débarquement de Provence à Bormes-les-Mimosas. Ce discours concis de 13 minutes centré autour de la mémoire nationale a été l'occasion pour le chef de l'État de lancer un appel à la jeunesse, après un été marqué par les violences urbaines.

Un début de réponse aux émeutes urbaines

Sans jamais être explicite, sans jamais clairement faire référence aux émeutes, Emmanuel Macron semble apporter un début de réponse en s'adressant à la jeunesse. "Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme, qui se cherche parfois et auquel nous devons répondre. Sans quoi parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d'égalité et de fraternité initiée en 1789", déclare le président, qui ajoute : "Cette somme de destins emmêlés qui accroît la jeunesse française, génération après génération, fidèle à l'esprit des Lumières."

Le chef de l'État insiste sur la liberté, sur les droits, mais aussi sur les devoirs. "Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division qui pave la voie du chaos et de l'injustice", lance-t-il. Un message d'autorité loin d'être neutre, alors que le thème de l'ordre devrait être un des axes forts de la rentrée politique. Une manière aussi pour Emmanuel Macron de se poser au centre de ce qu'il appelle "l'arc républicain", dont il définit lui-même les contours.