À Bormes-les-Mimosas, l'avertissement de Macron aux jeunes contre le «chaos» et la «désunion»

Emmanuel Macron a mis en garde la jeunesse française contre le "chaos" et la "désunion", quelques semaines après les émeutes urbaines, jeudi lors de sa première prise de parole de la rentrée, à l'occasion des commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas. Comme chaque année, le chef de l'État s'est exprimé à l'occasion de cette cérémonie dans cette cité du Var où se situe le Fort de Brégançon, résidence estivale des présidents de la République.

Au débarquement de Provence, des jeunes "prêts à mourir pour la liberté collective"

Dans une courte allocution de 13 minutes, Emmanuel Macron a rendu hommage aux jeunes ayant participé au débarquement de Provence, "prêts à mourir pour la liberté collective", avant d'évoquer la jeunesse française de 2023. "Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherchent parfois. Et auquel nous devons répondre. Sans quoi, parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d'égalité et de fraternité initiée en 1789", a déclaré le président de la République. "Hors de ce champ commun prospèrent la division, la désunion, qui pave la voie du chaos et de l'injustice", a averti Emmanuel Macron.

Les jeunes libérateurs de 1944 "nous ont montré (qu') exercer sa liberté", "ça n'est pas une frénésie de transgression, ça n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maitrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit", a également déclaré le chef de l'État. "Et cette liberté là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'ensuivent qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations", a-t-il ajouté.

Un discours suivi d'un bain de foule

La mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier le 27 juin à Nanterre, a été suivie de plusieurs nuits d'émeutes urbaines dans de nombreuses villes en France. Le chef de l'État avait alors souligné le besoin de restaurer l'autorité dans le pays. Le président n'a fait aucune autre allusion à la situation politique lors de cette cérémonie protocolaire devenue un passage obligé des étés présidentiels, précédant de quelques jours le conseil des ministres de reprise.

Emmanuel Macron s'est ensuite adonné à un bain de foule, serrant des mains et multipliant les selfies auprès d'une assistance globalement bienveillante, contrastant avec les échanges rugueux et casserolades du printemps après l'adoption au forceps de la réforme des retraites. Une femme l'a notamment interpellé sur la situation à l'hôpital. "Les urgences, c'est toujours une catastrophe", lui a-t-elle lancé. "On ne lâche pas le combat", a répondu le chef de l'Etat.

Un homme l'a ensuite interrogé sur "les lois bioéthiques qui viennent": "ne perdez jamais le sens sacré de la vie". "Ne vous inquiétez pas", a répondu Emmanuel Macron, qui entend présenter un projet de loi sur la fin de vie dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron n'a en revanche pas répondu à une question de la presse sur les déclarations de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine.

Pas de mots sur l'"initiative politique d'ampleur"

Lors de son discours, il n'a pas non plus évoqué l'"initiative politique d'ampleur" qu'il a récemment annoncée dans les colonnes du Figaro Magazine pour la fin du mois d'août. L'Élysée avait alors souligné auprès de l'AFP que la démarche présidentielle porterait sur des thèmes tels que l'écologie, les services publics, le travail, l'ordre, le progrès, l'immigration. Le chef de l'État proposera "aux forces politiques de l'arc républicain une série de rencontres pour déterminer des projets sur lesquels cheminer ensemble", avait ajouté la présidence.

Emmanuel Macron avait alors indiqué que 2023/2024 serait une année importante pour la France, qui accueillera successivement la Coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques et sera donc au centre de l'attention mondiale. Une invitation, entre les lignes, à rechercher l'unité plutôt que les divisions.

Pour autant, l'équation politique n'a guère changé pour l'hôte de l'Élysée. Il aborde cette nouvelle séquence avec un gouvernement modestement remanié au mois de juillet. Le chef de l'État sera de retour la semaine prochaine à Paris et réunira son gouvernement le 23 août au Palais de l'Élysée.