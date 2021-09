En déplacement dans les Alpes-de-Haute-Provence, que va annoncer Macron aux agriculteurs ?

DÉCRYPTAGE

En février dernier, le Salon de l’Agriculture était annulé à cause du Covid-19, grand-messe politico-agricole par excellence. Emmanuel Macron a trouvé, quelques mois plus tard, le moyen de remettre les pieds dans la terre et au milieu de la foule. Pas moins de 100.000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche au salon Terres de Jim à Corbières, dans les Alpes-de-Haute-Provence, où il se rend vendredi. Il compte bien y faire des annonces pour mieux accompagner les agriculteurs face aux aléas climatiques.

Une enveloppe largement augmentée

Selon les informations d'Europe 1, l’enveloppe de l’État provisionnée pour les aider lorsque leurs terres sont frappées par des intempéries va être augmentée. Son montant pourrait progressivement passer de l’ordre de 200 à 700 millions d’euros à partir de 2023.

Le chef de l’Etat s’apprête également à dévoiler un nouveau dispositif d’assurance pour les agriculteurs, avec une prise en charge systématique de l’État pour les pertes les plus importantes lors des sinistres exceptionnelles. Il faut dire que cette année 2021 est particulièrement marquée par le dérèglement climatique, avec le gel au mois d’avril, les fortes pluies en juillet et la sécheresse dans certains départements en ce moment.

Macron comme dans une "arène"

À sept mois de l'élection présidentielle, lors de laquelle il devrait très probablement briguer sa réélection, Emmanuel Macron ne veut pas passer à côté de l’électorat agricole. D’où ces annonces et cette visite qui prendra des allures de meetings cet après-midi. D'après nos informations, un chapiteau a été installé au milieu de la Foire. "Le président prendra la parole un peu comme dans une arène, entouré de jeunes agriculteurs", nous confie l’un des organisateurs. Emmanuel Macron sera bien en campagne à la campagne, pour se montrer comme on l’a peu vu depuis le début du quinquennat et surtout essayer d'enlever cette étiquette de "président des villes".