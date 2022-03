Cabinet McKinsey : «Emmanuel Macron a renvoyé l'ascenseur et a donné de l'argent public»

Des candidats à l'élection présidentielle ainsi que des membres de l'opposition ont réclamé des comptes à Emmanuel Macron et au gouvernement sur leur large recours au cabinet de conseil américain McKinsey. Il n'aurait selon le Sénat payé aucun impôt sur les sociétés en France en dix ans. Invité sur Europe Matin mardi, Éric Zemmour est revenu sur ce "scandale" et a estimé que le chef de l'Etat a "renvoyé l'ascenseur" au groupe.

Des salariés de McKinsey auraient travaillé "gratuitement" pour Macron

"Les gens de McKinsey ont travaillé gratuitement pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017 et tout le monde le sait. Et on pourrait justement accuser aujourd'hui le président d'avoir renvoyé l'ascenseur et d'avoir donné de l'argent public au groupe", a-t-il posé.

Dans un document annexe, les sénateurs écrivent que "le cabinet McKinsey est bien assujetti à l'impôt sur les sociétés (IS) en France mais ses versements s'établissent à zéro euro depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, dont environ 5% dans le secteur public, et qu'il y emploie environ 600 salariés".

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a assuré depuis que le cabinet McKinsey "paiera ce qu'il doit aux contribuables et à l’État français".