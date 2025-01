Budget : si le PS ne votait pas la censure, «il romprait définitivement avec le NFP», estime LFI

Ce mercredi, dans un communiqué, la France insoumise a annoncé une rupture entre le PS et le NFP si les députés du parti de la rose au poing refusaient à nouveau de censurer le gouvernement de François Bayrou.

"Si des députés socialistes devaient refuser à nouveau de censurer le gouvernement de François Bayrou" lors de l'examen du projet de budget, "ils rompraient définitivement avec le Nouveau Front populaire", a estimé mercredi La France insoumise dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ils confirmeraient un renversement d'alliance et ne seraient plus en mesure de représenter l'opposition de gauche dans leurs circonscriptions", ajoutent les mélenchonistes dont une première motion de censure, déposée dans la foulée de la déclaration de politique générale du Premier ministre, a été votée le 16 janvier par le PCF et les Ecologistes, mais pas par le PS.

"Un objectif de clarification"

À l'occasion du vote du budget, début février, à l'Assemblée nationale, "le gouvernement devrait utiliser l'article 49.3", prédit LFI, qui prévient que ses députés déposeraient alors une nouvelle motion de censure.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce sera donc l'heure de vérité", poursuit La France insoumise, qui entend par ailleurs "proposer des rencontres bilatérales aux groupes parlementaires" du NFP, dont le PS, "dans un objectif de clarification".

Pour la cheffe des députés écologistes Cyrielle Chatelain, "l'union (de la gauche, NDLR) est indispensable, il faut travailler à la conforter, la consolider, et pas chercher à la faire exploser". Elle a plaidé, devant des journalistes à l'Assemblée, pour "remettre des instances de dialogue" au sein du NFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce débat-là sur la censure, on ne peut pas l'avoir par communiqué de presse interposés", a-t-elle souligné, souhaitant qu'"on échange ensemble, on discute, argument contre argument, sur ce qu'il y a dans ce budget, comment éviter les rabots, comment s'y opposer. On a besoin d'une vitalité, de discussions démocratiques".