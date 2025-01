© Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Budget de l'Etat : députés et sénateurs tenteront de s'accorder sur une version commune le 30 janvier

Des députés et sénateurs vont se réunir le 30 janvier en commission mixte paritaire, pour tenter de s'accorder sur une version commune du budget de l'Etat. Cette commission se déroulera à l'Assemblée nationale, avec huit parlementaire de droite et macronistes, ainsi que six parlementaires des oppositions.