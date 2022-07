Budget rectificatif à l'Assemblée : les débats s'annoncent particulièrement tendus

À l'Assemblée nationale, les députés poursuivent leur marathon et s'attaquent aux mesures face à l'inflation. Les débats sur l'examen du budget rectificatif, suspendus ce vendredi soir, reprennent ce samedi matin dans l'hémicycle. Ce projet de loi doit servir notamment à assurer le financement du texte sur le pouvoir d'achat voté ce vendredi matin. Mais la bataille est loin d'être gagnée pour l'exécutif.

La hausse des prix du carburant au centre des discussions

La majorité présidentielle espère pouvoir compter sur les voix de la droite pour faire passer ces mesures. Mais Véronique Louwagie, député Les Républicains, pose ses conditions. "Nous sommes prêts à faire un geste dans votre sens, mais à la condition d'avoir gain de cause sur les exigences prioritaires que nous avons formulées."

Au centre des discussions, notamment les moyens pour aider les Français face à la hausse des prix du carburant. À la tribune, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, tente de se montrer conciliant tout en posant ses limites. "Il y a des marges de discussion sur le texte que nous vous proposons. Je ne fixe qu'une seule limite : nos finances publiques. Chaque euro compte. Nous ne pouvons pas être légers avec l'argent du contribuable."

Débats tendus

Discours inaudible pour les parlementaires de l'Alliance de gauche. Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis et président de la commission des Finances. "Êtes-vous sûr, monsieur le ministre, dans le contexte actuel, que l'urgence et le sérieux résident dans la priorisation de la baisse du déficit du pays ? C'est la dette écologique que nos enfants pourront nous reprocher de leur avoir léguée et pas la dette financière."

Des débats qui s'annoncent particulièrement tendus alors que ce projet de loi comprend également le financement de la renationalisation d'EDF ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle.