Budget : Bayrou écarte les 7 heures de travail non rémunéré, car "le travail doit être payé"

Invité sur le plateau de LCI ce lundi, le Premier ministre François Bayrou a estimé que "tout travail mérite salaire", écartant ainsi la proposition de Catherine Vautrin de mettre en place 7 heures de travail non rémunérées par an, dans le but financer la protection sociale.