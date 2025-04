Budget 2026 : le Rassemblement national hausse le ton face à l’exécutif et les 40 milliards d’économie

Le gouvernement Bayrou vacille sous les coups de boutoir du Rassemblement national. Alors que le ministre de l’Économie annonce 40 milliards d’euros d’économies pour 2026, l’opposition brandit la menace d’une nouvelle motion de censure. Une tension politique ravivée à l’approche de débats explosifs sur l’énergie et l’immigration.

La pression monte sur le gouvernement Bayrou alors que le ministre de l’Économie, Éric Lombard, annonçait dimanche vouloir 40 milliards d’économie pour le budget 2026.

Le Rassemblement national multiplie les menaces de censure et la conférence de presse du Premier ministre ce mardi n’a pas calmé les esprits. Le parti à la flamme est même plus remonté que jamais.

"Je me demande à quoi servent les ministres depuis six mois"

Alors que Jordan Bardella pointe du doigt un gouvernement "en bout de course", Marine le Pen lance un avertissement. "Nous ne laisserons pas passer des mesures contre les Français alors qu’il existe tant de gabegies et de mauvaise gestion des finances publiques", déclare-t-elle sur ses réseaux sociaux.

Une prise de position appuyée par le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy chez nos confrères de LCI. "Il n’y a eu aucune réponse. Je me demande à quoi servent les ministres depuis six mois, puisqu’on a déjà eu des exercices à Bercy et ailleurs, les sujets s’accumulent et les problèmes sont en train de s’aggraver", déplore le député de la Somme.

Il faut dire que depuis quelques jours, le RN rappelle inlassablement ses lignes rouges sans succès. Sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, que le parti refuse de laisser passer en l’état, ou encore la question des dépenses liées à l’immigration…

Autant de sujets qui pourraient motiver une Marine le Pen bien décidé à clore le chapitre de sa condamnation et de réserver à François Bayrou le même sort que celui de son prédécesseur Michel Barnier, censuré début décembre.