Budget 2025 : Michel Barnier, épée de Damoclès sur la tête, reçoit les chefs de groupes à Matignon

Michel Barnier reçoit Marine Le Pen ce lundi matin à Matignon. Le Premier ministre débute une série de consultations avec les présidents des groupes d’oppositions à l’Assemblée. Celles-ci dureront toute la semaine. L’objectif : trouver une voie de passage pour le budget, alors que la menace d’une motion de censure se fait de plus en plus forte au Palais Bourbon. En recevant Marine Le Pen, Michel Barnier joue gros car c’est en grande partie d’elle que dépend son avenir à Matignon.

Marine Le Pen aux manettes des discussions ?

Elle se rend à Matignon avec les idées très claires : Marine Le Pen compte bien obtenir ce lundi matin des victoires politiques à faire valoir auprès de ses électeurs. Car la présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée s’estime passablement ignorée depuis plusieurs semaines par un Premier ministre qui avait promis, à sa nomination, de la considérer.

La liste de ses revendications n’est pas exhaustive : la suppression de la hausse des taxes sur l’électricité ou du malus automobile, prévus à ce stade dans le budget 2025, mais aussi l’introduction du scrutin proportionnel pour les législatives ou des promesses sur la future loi immigration. Un message transmis en fin de semaine dernière par l’équipe de Marine Le Pen aux conseillers de Michel Barnier. Matignon promet d’ailleurs une discussion franche, loin d’une simple visite de courtoisie.

Il faut dire que l’enjeu pour le Premier ministre est crucial : passer Noël rue de Varennes et donc éviter une motion de censure que le RN se plaît à brandir ces derniers jours. Réclamée par la base de ses électeurs, celle-ci risquerait en revanche d’anéantir les efforts du duo Bardella - Le Pen pour séduire un électorat plus âgé et bourgeois, préoccupé par la stabilité du pays.