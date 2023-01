«Bella Ciao», «Motivés»... Découvrez la playlist classique des manifestations

Jour J. La manifestation contre la réforme des retraites, organisée par l'intersyndicale, est prévue ce jeudi à 14 heures. Entre 550.000 et 750.000 personnes sont attendues dans les rues pour battre le pavé. Comme d'habitude, la marche sera accompagnée par son cortège de chars et de musiques. À quoi ressemble la playlist incontournable des manifestations à la française ?

"Bella Ciao" et "Motivés" dans le top 3

Dans le top trois des tubes diffusés sans relâche par les camionnettes des syndicats et leur sono surpuissante, le chant de révolte italien "Bella Ciao" est en bonne position. Figure également le classique "Motivés - le chant des partisans" du collectif toulousain Motivés et le tube du groupe HK & Les Saltimbanks "On lâche rien," lancé en octobre 2010 lors des premières manifestations contre la réforme des retraites.

Douze ans plus tard, peu de nouveautés dans les cortèges, si ce n'est le très populaire "I Will Survive" de Gloria Gaynor, revisité par les Rosie, des militantes féministes qui chantent et qui dansent en bleu de travail.