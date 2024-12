Bayrou à Mayotte dimanche : «Paradoxalement, c'est plus utile qu'il y aille maintenant», juge Philippe Guibert

Le Premier ministre François Bayrou se rendra à Mayotte dimanche 29 et lundi 30 décembre. Quelques jours après le passage du cyclone Chido, le nouveau locataire de Matignon était allé présider le conseil municipal de Pau, s'attirant une pluie de critiques. Mais pour Philippe Guibert, sa venue à Mayotte le week-end prochain n'a rien de superflu.

François Bayrou se rendra bien à Mayotte. Matignon a fait savoir ce jeudi que le nouveau Premier ministre serait en déplacement dimanche et lundi dans l'archipel dévasté par le cyclone Chido. Il sera accompagné des ministres d'État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outremer), des ministres Valérie Létard (Logement) et Yannick Neuder (Santé) et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il y a dix jours, alors que les Mahorais, privés de tout, constataient, désemparés, les ravages de Chido, responsable de 39 morts selon un bilan provisoire, François Bayrou s'est rendu à Pau pour y présider le conseil municipal. Une décision qui lui avait valu un tombereau de critiques, venues de toutes parts. Mais pour Philippe Guibert, ancien directeur du service d’information du gouvernement, et chroniqueur sur Europe 1, ce déplacement à venir du Premier ministre à Mayotte est pertinent.

Une situation toujours précaire dans l'archipel

"Paradoxalement, c'est plus utile qu'il y aille maintenant, pour s’assurer du suivi des secours et des débuts de la reconstruction, plutôt que d'y aller juste après le président de la République". Selon lui, cette phase de reconstruction dans laquelle entre désormais Mayotte nécessite toute la présence de l'État. Philippe Guibert juge donc plus opportun de se rendre auprès des Mahorais aujourd'hui "plutôt que d'y aller purement pour de la com au moment du drame".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'autant que, sur place, la situation reste extrêmement précaire. Certains habitants peinent à recevoir les aides humaines promises tandis que le contenu des colis alimentaires distribués a récemment été critiqué par la députée RN de Mayotte, Anchya Bamana.