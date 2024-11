Cyril Hanouna - Aurore Bergé dénonce l'attitude des députés LFI «qui ont à nouveau mis une cible dans le dos» de la communauté juive

L'ancienne ministre des Solidarités et des Familles et aujourd'hui députée des Yvelines, Aurore Bergé, est revenue dans "On marche sur la tête" sur les propos insultants du député insoumis Sébastien Delogu, alors qu'elle prenait la parole dans l'hémicycle au sujet de l'antisémitisme en France, après les incidents à Amsterdam. Son intervention faisant suite à celle de Bruno Retailleau, elle précise toutefois ne pas avoir la certitude que l'insulte lui était adressée plutôt qu'au ministre de l'Intérieur.

Des "vociférations", des "insultes" et des "menaces"

Pour Aurore Bergé, l'attitude de la France insoumise a, une nouvelle fois, été scandaleuse, après l'intervention de Sébastien Delogu soutenu par ses pairs. Elle dénonce, en outre, "l'emprise de la France insoumise sur toute la gauche".

Alors qu'elle posait une question à l'Assemblée nationale sur la résurgence de l'antisémitisme et sur ce qui s'était passé à Amsterdam, elle souligne la responsabilité des députés insoumis. "On a des députés de la France insoumise qui ont à nouveau mis une cible dans le dos de nos compatriotes juifs", dénonce-t-elle. "C'est ça que j'ai dénoncé", ajoute-t-elle, déplorant le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer sur ce sujet sensible sans qu'il y ait "des vociférations, des insultes et des menaces de la part de la France Insoumise".