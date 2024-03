Attentat de Moscou : Emmanuel Macron préside ce dimanche soir un conseil de défense à l'Elysée

Emmanuel Macron préside dimanche soir à l'Elysée un conseil de défense sur "l'attentat de Moscou et ses conséquences", selon la présidence française. Le chef de l'Etat tient "à 19H30 un conseil de défense et de sécurité nationale sur l'attentat de Moscou et ses conséquences", a-t-on indiqué.

La Russie et l'Ukraine se rejettent la faute

L'attentat, vendredi au Crocus City Hall près de Moscou, a fait au moins 137 morts selon un nouveau bilan. Les enquêteurs continuent de fouiller les décombres du bâtiment abritant la salle de concert, ravagée par un gigantesque incendie déclenché par les assaillants. L'attaque a été revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), mais Moscou ne l'a toujours pas mis en cause dimanche. Samedi, Vladimir Poutine avait évoqué la piste ukrainienne, assurant que les assaillants avaient été arrêtés "alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé son homologue russe de vouloir "rejeter la faute" sur son pays. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, a de son côté estimé que l'EI portait "seul la responsabilité" de ce massacre et qu'il n'y avait "aucune implication ukrainienne". Cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années, et la plus sanglante à avoir été revendiquée par l'EI en Europe. L'EI, que la Russie combat en Syrie et qui est actif aussi dans le Caucase russe, a déjà commis des attentats dans le pays depuis la fin des années 2010. Mais le groupe n'y avait jamais revendiqué une attaque d'une telle ampleur.