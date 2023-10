Attaque au couteau à Arras : les députés observent une minute de silence à l'Assemblée nationale

Les députés ont respecté vendredi une minute de silence pour exprimer leur solidarité "face à l'horreur" de l'attaque qui a fait un mort et deux blessés graves dans un lycée à Arras, à la reprise de leurs travaux suspendus en fin de matinée. "Les événements qui ont eu lieu ce matin dans un lycée à Arras nous ont tous saisis d'effroi", a dit la vice-présidente de l'Assemblée Naïma Moutchou, exprimant "l'émotion de la représentation nationale face à l'horreur de ces actes, ainsi que nos pensées et notre solidarité envers les victimes et envers leurs familles".

"Effroi", "dégoût"... La classe politique réagit à l'attaque au couteau

La classe politique a exprimé son "effroi" vendredi après l'attaque au couteau à Arras. "Trois ans après l'ignoble assassinat terroriste de Samuel Paty, de nouveau une attaque meurtrière contre des professeurs. Effroi et dégoût", a réagi Jean-Luc Mélenchon (LFI). "Effroi après le nouveau meurtre d'un enseignant", a écrit Olivier Faure (PS) pour qui "nous n'en avons pas fini avec le terrorisme". Pour la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet (Renaissance), "l'horreur vient de frapper". Un enseignant a été "lâchement assassiné", a dénoncé son homologue du Sénat Gérard Larcher (LR).

"Le combat contre l'islamisme et ses complices doit être la priorité n°1", a jugé Bruno Retailleau (LR). "Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer l'islamisme, ses soldats et ses relais", a insisté Jordan Bardella (RN). "À Arras, le djihad vient de frapper", a dénoncé Eric Zemmour (Reconquête).

Fabien Roussel (PCF) a appelé à "l'union de toute la nation contre le terrorisme". "La République est aux côtés de ses enseignants", a assuré l'écologiste Cyrielle Chatelain. "Elle doit être impitoyable avec ses ennemis", a renchéri Stéphane Séjourné (Renaissance). "Soutien aux enseignants et aux élèves", a renchéri la maire de Lille Martine Aubry (PS).