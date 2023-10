Attaque à Arras : Marine Le Pen vise Gérald Darmanin et appelle à sa démission

Élue de la ville d'Hénin-Beaumont, située à une trentaine de kilomètres d'Arras, Marine Le Pen, a pris la parole deux jours après les terribles événements qui ont touché le lycée Gambetta et provoqué la mort de Dominique Bernard, professeur de lettres. Des déclarations qui visent durement les membres du gouvernement.

"Y a-t-il encore un ministre qui se sent responsable de quelque chose ?"

"Il faut maintenant arrêter de s'essuyer les pieds sur notre pays" déclare Marine Le Pen. La chef des députés RN demande au Président de la République et au gouvernement de respecter les Français et de faire respecter la France dans le monde. Même si elle ne cite aucun nom, l'attaque au couteau à Arras doit avoir des conséquences sur l'avenir de certains membres de l'actuel gouvernement d'Élisabeth Borne : "il en va de notre honneur et de notre fierté", déclare-t-elle.

"À quelle occasion un ministre doit-il démissionner si ce n'est lorsqu'il est confronté à une chaîne de défaillance tellement longue et grave qu'elle a permis que se déroule sur notre territoire, un épouvantable drame supplémentaire". Une attaque à peine voilée de Marine Le Pen à l'encontre de Gérald Darmanin. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, avait également appelé à la démission du ministre de l'Intérieur. "Y a-t-il encore un ministre qui se sent responsable de quelque chose quand ça ne fonctionne pas dans notre pays et qui démissionne ?", conclut-elle.