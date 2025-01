Assemblée : le gouvernement Bayrou échappe à sa première motion de censure

La première motion de censure déposée contre le gouvernement Bayrou par les Insoumis, et soutenus par les écologistes et les communistes, a été rejetée par les députés ce jeudi. Elle a récolté 131 voix, loin des 288 nécessaires pour censurer le gouvernement.

Le gouvernement de François Bayrou a échappé jeudi à la première motion de censure déposée pour le faire chuter, votée par des députés Insoumis, communistes et écologistes, mais pas par la plus grande partie des socialistes. La motion de censure a été votée par 131 députés, loin des 288 nécessaires pour censurer le gouvernement. Dans son discours, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a défendu son choix d'incarner "une gauche qui propose et avance", prévenant qu'un vote de censure restait "possible à tout moment" et redisant qu'il souhaitait sur les retraites que le Parlement ait "le dernier mot".

