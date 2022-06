Assemblée : le député des Landes Boris Vallaud élu président du groupe PS

Le député des Landes Boris Vallaud a été élu jeudi président du groupe socialiste à l'Assemblée, prenant la suite de Valérie Rabault, pas candidate, a indiqué une source parlementaire. Âgé de 46 ans et également porte-parole du PS, Boris Vallaud l'a emporté par 26 voix contre quatre pour son collègue Guillaume Garot. Jérôme Guedj, tombeur de la ministre Amélie de Montchalin dans l'Essonne, avait retiré sa candidature dans la matinée.

A la tête de ce groupe d'une trentaine de députés, Boris Vallaud succède à l'élue du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault, qui s'est montrée à plusieurs reprises peu enthousiaste à l'égard de l'alliance de gauche Nupes scellée avec Jean-Luc Mélenchon (LFI) aux législatives. La Nupes "a donné un espoir", tout en étant dans "l'affirmation de chacun ce que nous sommes", a affirmé devant la presse Boris Vallaud aussitôt après son élection.

Valérie Rabault avait décidé de ne pas se représenter à la présidence du groupe, qu'elle dirigeait depuis avril 2018. En prenant la tête des députés PS, elle était devenue la première femme présidente de groupe à l'Assemblée sous la Ve République. Boris Vallaud, énarque de la même promotion qu'Emmanuel Macron, est spécialiste des questions techniques de financement de la Sécurité sociale, sur lesquelles il intervient régulièrement à l'Assemblée nationale depuis son arrivée en 2017.

A Bercy durant le quinquennat Hollande

Ce haut fonctionnaire a travaillé auprès d'Arnaud Montebourg au conseil général de Saône-et-Loire puis à Bercy de 2012 à 2014 durant le quinquennat de François Hollande. Il est ensuite devenu secrétaire général adjoint de l'Élysée puis conseiller du chef de l'État PS. C'est Henri Emmanuelli qui l'avait poussé à se présenter dans son fief des Landes en 2017.

Emmanuel Macron est un "président populiste", aux yeux de Boris Vallaud. "Je me sens socialiste, de gauche, dans un moment grave où la République se consume par les deux bouts: RN et LREM", disait-il à l'AFP il y a quelques mois. Parfois catégorisé parmi les "technos", il est aussi adepte de petites phrases et de bons mots. Il assurait régulièrement les points presse du groupe socialiste à l'Assemblée le mardi matin durant la précédente législature.

Au Palais Bourbon, il a notamment bataillé contre la réforme de l'assurance chômage, la ratification du traité de libre-échange Ceta ou les mesures sur l'immigration, dénonçant "le strabisme dangereux" d'un président qui regarde "vers l'extrême droite". Né à Beyrouth, fils de l'historien Pierre Vallaud, il est marié à l'ancienne ministre socialiste de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem. Il rêvait d'être cuisinier dans sa jeunesse, avant une maîtrise de Droit public, Sciences po où il rencontra son épouse, puis l'ENA.