Arthaud candidate, Roussel se rapproche, Taubira décrochée : le point sur les parrainages

Une quatrième candidature validée pour l'élection présidentielle. La candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud a validé 509 parrainages, selon un nouveau décompte du Conseil constitutionnel publié mardi soir. Elle rejoint Valérie Pécresse (1.824), Emmanuel Macron (1.260) et Anne Hidalgo (1.007) qui avaient déjà réussi à dépasser la barre minimale des 500 parrainages. Le communiste Fabien Roussel (492) et le candidat de Résistons !, Jean Lassalle (471), se rapprochent du nombre requis. C'est en bonne voie également pour l'écologiste Yannick Jadot (450).

À droite, des candidats pas encore sereins

Un écart s'est creusé avec les autres prétendants à l'Élysée. Nicolas Dupont-Aignan totalise 360 signatures mi-février, devant l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui sont tous les deux au coude-à-coude (respectivement 332 et 331). Vient ensuite Éric Zemmour. L'ancien journaliste du Figaro a validé la moitié des parrainages requis, 250, mardi. C'est 40 de plus que le candidat du Frexit, François Asselineau (210), qui cherche à se présenter pour la deuxième fois à l'élection présidentielle.

Christiane Taubira décrochée

C'est en revanche plus difficile pour le candidat du Nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, qui compte 188 parrainages au 15 février, et pour la figure des cheminots Anasse Kazib (116). La surprise de ce nouveau décompte provient de Christiane Taubira. La gagnante de la Primaire populaire fin janvier peine à valider les parrainages, et n'en compte que 73 mardi. C'est trois de plus qu'Hélène Thouy, la candidate du parti animaliste. Georges Kuzmanovic (35) et Gaspard Koenig (28) ont également du mal à prendre leur envol. Ils ont jusqu'au 11 mars pour récolter les précieuses signatures.