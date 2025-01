ARCHIVES EUROPE 1 - «J'en ai pris plein la gueule» : quand Jean-François Kahn rappelait son combat contre la «bien-pensance de gauche»

Décédé jeudi 23 janvier à l'âge de 86 ans, l'ancien directeur de "Marianne" Jean-François Kahn avait dénoncé "la bien-pensance de gauche" dans les médias, comme il le rappelait dans l'émission "Europe 1 Soir", en octobre 2012 après l'élection de François Hollande à la présidence de la République.

Éditorialiste sur Europe 1 au début des années 1970, Jean-François Kahn est mort ce jeudi 23 janvier à l'âge de 86 ans. Il avait notamment fondé l'hebdomadaire L'Événement du jeudi en 1984 et cofondé Marianne en 1997. Invité régulièrement sur notre antenne, le journaliste s'était penché, en octobre 2012 quelques mois après l'élection de François Hollande, sur la surreprésentation d'une "bien-pensance de gauche" dans les médias.

"J'ai dénoncé la bien-pensance de gauche"

L'ancien directeur de Marianne rappelait alors que son journal avait publié un sondage, montrant que les journalistes étaient majoritairement de gauche. "J'en ai pris plein la gueule, je me suis fait traiter de tous les noms, je me suis fait des ennemis. J'ai dénoncé la bien-pensance de gauche", affirmait-il dans Les grands débats d'Europe 1 Soir animés par Nicolas Poincaré. Jean-François Kahn débattait alors avec Guillaume Peltier, Robert Ménard et Daniel Schneidermann.

Celui qui a travaillé à Europe 1 dans les premières années de sa carrière estimait également que le bord politique des journalistes avait tendance à évoluer au tournant des années 2010. Il relatait en ce sens avoir lancé des personnalités comme Élisabeth Lévy, Éric Zemmour ou encore Natacha Polony. "Il y a un phénomène de retournement contraire. Aujourd'hui, il y a des chroniqueurs très à droite, très réactionnaires un peu partout", poursuivait-il sur Europe 1.