Antisémitisme : «Jean-Luc Mélenchon est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen», juge Robert Ménard

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Dans une rame du métro parisien, un groupe de jeunes gens ont été filmés en train de chanter "Niq*e les Juifs, (...) Nous sommes nazis et on est fiers". Des chants antisémites qui ont secoué la classe politique. Alors qu'une enquête a été ouverte, les actes antisémites se multiplient en France depuis l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier.

"C'est la même folie"

Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews le 10 octobre dernier, Marine Le Pen s'est présentée comme le "bouclier" des Français juifs face à l'antisémitisme. "C'est vrai ! Vous pouvez faire 25 reproches à Marine Le Pen sur tout un tas de choses, mais elle n'est pas un poil antisémite", juge au micro de Sonia Mabrouk, Robert Ménard.

Le maire divers droite de Béziers estime désormais que "Jean-Luc Mélenchon est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen. C'est la même folie, c'est le même goût de la provocation". Le père de Marine Le Pen est un habitué des dérapages, notamment lorsqu'il avait qualifié les chambres à gaz utilisées dans les camps de concentration pour tuer les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, de "détail de l'Histoire". Une qualification pour laquelle il avait été condamné par la justice au début des années 90.

Des propos "problématiques"

De son côté, Jean-Luc Mélenchon et le mouvement de La France insoumise gardent une position largement critiquée par le spectre politique sur la question du conflit entre Israël et le Hamas, refusant notamment de qualifier le mouvement islamiste de groupe terroriste. Une position qui déplait au sein de la Nupes. "Si pour une fois, la gauche morale pouvait appliquer sa morale en disant 'On critique, donc on n'a plus de rapport avec lui, ça serait bien", estime l'ancien journaliste.

Les propos de Jean-Luc Mélenchon "sont problématiques", poursuit-il, appelant à mettre en place "un cordon sanitaire" autour du fondateur du parti de gauche. "Je pense qu'il est porteur d'un discours qui est mortifère. Il est porteur d'un discours qui divise profondément notre société et il est porteur d'un discours qui explique en partie ce que vous m'avez fait entendre tout à l'heure dans le métro", conclut-il.