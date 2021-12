Antilles : «Aucune amnistie possible» pour les auteurs de tirs contre les policiers

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu s'est rendu en Guadeloupe puis en Martinique pendant trois jours pour tenter d'apaiser la situation dans les îles des Antilles, en proie à des violences urbaines. Des soignants, sapeurs-pompiers et une partie de la population refusent toujours de se faire vacciner contre le Covid-19. Invité sur Europe Matin jeudi, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu est revenu sur la crise sanitaire et sociale qui secoue la Guadeloupe et la Martinique. Il a fermement condamné les tirs à balles réelles sur des policiers.

Faire respecter l'Etat de droit

"L'intersyndicale en Guadeloupe refuse de condamner les violences, mais en plus elle demande une amnistie pour celles et ceux qui ont été déférés devant les tribunaux et ont tenté d'assassiner des policiers et gendarmes. On ne parle pas de quelques coups en l'air. En Martinique par exemple, sur seulement quatre ou cinq jours on parle d'une centaine de coups de feu. Il n'y a aucune amnistie possible et aucune excuse possible", a-t-il affirmé.

"Quel est le lien entre l'obligation vaccinale des soignants et le fait d'aller vider le chargeur d'un pistolet 9mm dans la portière d'une voiture de police ?", s'est-il encore interrogé. Pour le ministre des Outre-mer, cette ligne de fermeté est claire et assumée. "C'est l'Etat de droit, c'est la République. Et la Guadeloupe et la Martinique, c'est la France", a rappelé Sébastien Lecornu. "Donc il est normal que l'on protège des Françaises et des Français."